Требуется дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок209 просмотров

Доброго дня,

Требуется разработать дизайн сайта для международного IT - проекта. Концепция сервиса пересекается с http://groupon.ru/moscow и другими купонными сервисами, но имеет ряд функциональных отличий. Главная задача - сделать сайт продающим.

Портфолио обязательно. Условия обговариваются индивидуально. Заинтересованы в постоянном сотрудничестве.

13 лет назад
pepperman1
Дмитрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров