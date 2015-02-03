Дизайн интернет-магазина Мебель для ванных комнат

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок294 просмотра

Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина, реализующего товары для ванных комнат: мебель, сантехника и проч.

Дизайн должен быть выполнен в светлых тонах, быть легким и не напрягающим.

Требуется прорисовка главной, страницы каталога разделов, списка товаров в разделе, карточки товара.

Детали в прикрепленном файле.

13 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$250
6 дней
Андрей выполнил работу на отлично, всё качественно и в срок
Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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