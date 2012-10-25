Нужен шаблон для DLE под ключ.

Нужен шаблон под DLE, последней версии.

Должно получиться что-то типа psarnia.ru.

Надо расширить по ширине рабочее поле, изменить цветовую гамму на более светлую.

Смена шапки. смена кнопок и фотографий на них. Кнопок будет 6. Анимация на кнопках либо также как на примере, либо на флэш.

Форма логина и регистрации не нужна.