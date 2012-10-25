Нужен шаблон для DLE под ключ.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок185 просмотров

Нужен шаблон под DLE, последней версии.

Должно получиться что-то типа psarnia.ru.

Надо расширить по ширине рабочее поле, изменить цветовую гамму на более светлую.

Смена шапки. смена кнопок и фотографий на них. Кнопок будет 6. Анимация на кнопках либо также как на примере, либо на флэш.

Форма логина и регистрации не нужна.

DLE
13 лет назад
General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Дизайн хороший. Верстка отличная. Но срок выполнения проекта был превышен в три раза. Не доделана процедура вывода последних сообщений на главной странице. Отстутствует возможность просмотра полной версии статьи, т.е. нет используемого шаблона fullstory. Из чего могу сделать вывод, что с DLE, исполнитель знаком плохо.
Было очень приятно работать. Четкая задача, понятные требования.
sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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