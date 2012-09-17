Нужен шаблон под DLE, последней версии. Должно получиться что-то типа psarnia.ru. Надо расширить по ширине рабочее поле, изменить цветовую гамму на более светлую. Смена шапки. смена кнопок и фотографий на них. ...
Арт-директор (удаленная работа)
Компания ТРЕТО - поставщик итальянской керамической плитки и камня, приглашает в свою команду Арт-директора. Работа удаленная, на постоянной основе.
Вам предстоит курирование художественных решений внутренних проектов:
• В первую очередь наш сайт
• Планшетный каталог
• Собственное строительство (архитектура салонов)
Наши ожидания:
• Опыт работы в данной отрасли;
• Отличное владение графическими пакетами;
• Креативность и инициативность, способность предлагать свои идеи и решения;
• Умение эффективно общаться, задавать вопросы и находить ответы;
• Ответственность и пунктуальность;
• Наличие адекватного портфолио;
• Развитое чувство вкуса, внимание к деталям;
• Умение эффективно организовать удаленные процессы, планировать рабочее время, самоорганизованность.
Наше предложение:
• Удаленная работа в российской компании: Вы можете находиться в любом городе любой страны, развитая система корпоративных коммуникаций позволяет работать дистанционно, все обсуждения проходят через корпоративный портал.
• Официальное трудоустройство и полный соц пакет.
• Уровень заработной платы – от 70 000 рублей, по итогам выполнения тестового задания.
• Все возможности для профессионального и творческого развития.
• Продвинутые информационные и аналитические системы для работы
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