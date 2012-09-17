Арт-директор (удаленная работа)

Компания ТРЕТО - поставщик итальянской керамической плитки и камня, приглашает в свою команду Арт-директора. Работа удаленная, на постоянной основе.

Вам предстоит курирование художественных решений внутренних проектов:

• В первую очередь наш сайт

• Планшетный каталог

• Собственное строительство (архитектура салонов)

Наши ожидания:

• Опыт работы в данной отрасли;

• Отличное владение графическими пакетами;

• Креативность и инициативность, способность предлагать свои идеи и решения;

• Умение эффективно общаться, задавать вопросы и находить ответы;

• Ответственность и пунктуальность;

• Наличие адекватного портфолио;

• Развитое чувство вкуса, внимание к деталям;

• Умение эффективно организовать удаленные процессы, планировать рабочее время, самоорганизованность.

Наше предложение:

• Удаленная работа в российской компании: Вы можете находиться в любом городе любой страны, развитая система корпоративных коммуникаций позволяет работать дистанционно, все обсуждения проходят через корпоративный портал.

• Официальное трудоустройство и полный соц пакет.

• Уровень заработной платы – от 70 000 рублей, по итогам выполнения тестового задания.

• Все возможности для профессионального и творческого развития.

• Продвинутые информационные и аналитические системы для работы