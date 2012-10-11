Макет сайта psd

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Завершен41 заявка298 просмотров

Доброго времени суток))

Нужно нарисовать макет главной, второстепенной страницы и карточки товара.

Компания занимается продажей промышленного оборудования.

От Вас ждем ссылки на ваши работы.

ТЗ вышлю перед началом работ.

Оплата после выполнения (ВМ).

Пишите ваши цены и сроки.

13 лет назад
Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Z-Desing
Занько 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Спасибо огромное Фёдор! Сотрудничество получилось хоть и долгое, но плодотворное! Рекомендую, как грамотного специалиста!
Евгения очень позитивный и понимающий заказчик. Всё чётко и понятно объяснялось, оплата моментальная. Сотрудничеством остался доволен. Большое Вам спасибо, Евгения!

Заявки фрилансеров

Z-Desing
Занько 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад