приватный проект для AlexLosev

Очень доволен сотрудничеством с Эмином. Работать с ним действительно интересно и приятно. Человек профессионален в своей области, поэтому точно знает, что ему нужно. Прислушивается к мнению исполнителя, ценит не только свое, но и чужое время. Никаких проблем с оплатой. Всячески рекомендую и сам с удовольствием продолжу работу с ним в будущем.