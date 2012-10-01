Тематические иллюстрации для сайта

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Закрыт9 заявок154 просмотра

Техническое задание

на разработку иллюстраций для сайта «oformlenie.tomsk.ru»

Заказчик: Агентство оформления праздников «Настроение»

1. Иллюстрация bg.jpg 1320х722

• Тел. Хх-хх-хх

• Композиция из цветов и шаров, гармонирующая с logo.jpg

2. Иллюстрация logo.jpg 354x127

Содержание:

• (Мелко): Агентство оформления праздников

• Крупно: «Настроение»

• Мелко: слоган

• Изображение – композиция из шаров и цветов.

3. Кнопка search.gif 74x30

Содержание: Поиск

4. Кнопка search.png 74x28

Содержание: Поиск

5. Кнопка submit.png 175x28

Содержание: Комментировать

Просьба указывать стоимость, можно в личку.

13 лет назад
ArtemBoo
Буцко 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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