Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен59 заявок354 просмотра

Добрый день. Необходим дизайн сайта - Главная страница. После утверждения главной страницы-необходимы и внутренние страницы.

Бриф во вложении.

Указывайте сроки и стоимость только главной страницы.

Ключевым выбором-это Ваше портфолио. Не говорю, что нужен эксклизивный дизайн, но изюминка сайта должна быть. Шаблоны сайтов не предлагать.

13 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$165
10 дней
Благодарю за сотрудничество. Работы сделана на отлично. Спасибо за терпение. Рекомендую к сотрудничеству! Успехов!
Рекомендую Александра как надежного заказчика. От сотрудничества остались только положительные впечетления, т.к. Александр относится с уважением и пониманием к чужому труду. С оплатой никаких проблем не было, даже наперед оплатил проделаную работу. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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