Техническое задание на разработку иллюстраций для сайта «oformlenie.tomsk.ru» Заказчик: Агентство оформления праздников «Настроение» 1. Иллюстрация bg.jpg 1320х722 • Тел. Хх-хх-хх • Композиция из цветов ...
Разыскивается профессиональный веб-дизайнер
Сотрудничество на периодической основе. Бюджеты - от 80$. От вас - опыт, качество, креативность, ответственность, понимание особенностей веб-дизайна, портфолио. Неуверенным в собственных силах, излишне самоуверенных либо без портфолио - просьба не обращаться. Нужен профессионал.. Без предоплат!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо сделать дизайн для главной страницы сайта -магазина канцтоваров. Пример требуемого дизайна: http://www.officemag.ru/ Надо сделать дизайн только для главной в форме PSD, с подписанными слоями.Завершен13 лет назад
Требуется разработать дизайн для стартапа. Прилагаю ТЗ и бриф. Суть в том, что вся техническая часть проекта готова, теперь для нее нужно сделать дизайн. Т.е., опираясь на готовый функционал и ...Завершен13 лет назад
- $100
сайт каталог плащей- дождевиков. объем работ: главная + страница категории + карточка товара. Страница категории и карточка товара будут отличаться от главной только областью контента срок : ...Завершен13 лет назад
- $250
Добрый день. Необходим дизайн сайта - Главная страница. После утверждения главной страницы-необходимы и внутренние страницы. Бриф во вложении. Указывайте сроки и стоимость только главной страницы. Ключевым выбором-это Ваше портфолио. Не говорю, ...Завершен13 лет назад
- $150
Необходимо разработать макет дизайна для интернет- магазина Сантехники. В рамках данного проекта требуется отрисовка только главной страницы сайта. Дизайн должен быть уникальным не шаблонным.Завершен13 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу исполнителя для создания дизайна карты расположения обьекта с ориентирами для сайта. От исполнителя жду хорошего портфолио, положительные отзывы, совестный подход. Срок выполнения и оплату обсужу с кандидатами.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно качественно создать шаблон интернет-магазина кожгалантереи http://www.galantpnz.ru на hostcms. Жду от Вас примеры Ваших работ, сроки и цены.Завершен13 лет назад
Требуется проработка след страниц: 1.Главной 2.Страница списка товаров с брендами 3.Большая карточка товара 4.Контентная страница Вся доп.информация во вложении. Просьба писать ...Завершен13 лет назад
Требуется дизайн для временной страницы сайта. Главное требование, чтобы было красиво. Дизайн необходим сегодня, крайний срок завтра утром. Исходник должен быть psd в слоях. Схема страницы и основная картинка прилагаются, также ...Завершен13 лет назад