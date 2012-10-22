Кафе-клуб "XXL"

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Завершен42 заявки303 просмотра

Разработка дизайна сайта для кафе-клуба

13 лет назад
Olshten
55 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$80
1 день
Мы замечательно поработали с Верой. Порадовал и результат - современно, красиво. Большое ей спасибо=).
Светлана, спасибо вам за продуктивное сотрудничество. На связи постоянно. Оплата в полном размере и без задержек. Благодарю за интересный проект =) Всех благ!!!

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад

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