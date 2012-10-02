Нужен аскетичный дизайн (2 страницы)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки197 просмотров

Требуется лаконичный и симпатичный диз для главной и внутренней страницы.

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров