CMS для простого сайта

Нужно интегрировать див-верстку в CMS

Дизайн http://kirilkin.com/antaresmain.jpg

1. Структура сайта – в приложении...

Переход в подразделы будет происходить через верхнее выпадающее меню. Щас верстальщик доделывает его.

2. Редактировать нужно будет только контекстные страницы, левый блок (1-2 баннера)

3. Цветные блоки (Программное обеспечение, консалтин, ИТ-услуги, поставка комп-ов) редактировать не нужно будет... Этот блок будет выводиться только на главной.

На внутренних страницых макет такой же, только без блоков.