Внести правки в джумлу.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки159 просмотров

Необходимо срочно внести правки в джумлу.

Работы максимум на час. Делать необходиом на вашем хостинге. Я даю макеты, правки и дамп сайта. Вы ставите, вносите правки, мы проверяем и оплачиваем. Сделать надо до 00-00 по МСК.

Пишите в аську 60290003шесть.

Все файлы вышлю.

Joomla
14 лет назад
Korni
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров