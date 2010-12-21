Необходимо срочно внести правки в джумлу.

Работы максимум на час. Делать необходиом на вашем хостинге. Я даю макеты, правки и дамп сайта. Вы ставите, вносите правки, мы проверяем и оплачиваем. Сделать надо до 00-00 по МСК.

Пишите в аську 60290003шесть.

Все файлы вышлю.