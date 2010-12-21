Перерыл интернет, но наверное плохо искал. Нужна хорошая бесплатная видеогалерея для Joomla. Необходимо добавлять ролики с ютуба, выводить их миниатюрами по категориям, возможность голосовать, оставлять отзывы. Также в комплекте нужен модуль для ...
Внести правки в джумлу.
Необходимо срочно внести правки в джумлу.
Работы максимум на час. Делать необходиом на вашем хостинге. Я даю макеты, правки и дамп сайта. Вы ставите, вносите правки, мы проверяем и оплачиваем. Сделать надо до 00-00 по МСК.
Пишите в аську 60290003шесть.
Все файлы вышлю.
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