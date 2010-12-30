Поднять мелкий проект на Джумле (+верстка) будет вместо it-21.ru. 1) Все тексты берем с it-21.ru. 2) Доменное имя до переноса на it-21.ru - it-21.siteprojects.ru ...
Перенос сайта на Joomla
Перенос сайта ufafloor.ru на Joomla 1.5. "под ключ". нужна цена
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