Перенос сайта на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок199 просмотров

Перенос сайта ufafloor.ru на Joomla 1.5. "под ключ". нужна цена

Joomla
14 лет назад
vozzy
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$150
5 дней
Сроки выполнения работ соблюдены, все пожелания учтены и выполнены. очень профессиональная работа.
Как заказчик и как человек - компетентен, профессионален и приятен в общении (редко встретишь все эти качества вместе). Своевременная оплата. Понравился деловой подход к организации процесса работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад