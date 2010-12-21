Joomla/Joostina - небольшая доработка сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок157 просмотров

Включает в себя:

- верстка модуля (небольшая таблицы) и вставка его в страницы

- добавление меню

Подробности скину.

Проектов по данной cms много.

Joomla
14 лет назад
sh1971
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров