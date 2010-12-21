Перенести шаблон, дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки117 просмотров

Требуется , перенести шаблон, дизайн настроить компоненты и тд, нужен только специалист по джумле, со знанием пхп! Пишите в личку! Срочно! Оплата вмр по яд, хорошо заплатим, нужен человек который сядет и сделает сегодня.

Пишите в личку или сюда пожалуйста, сразу оставляйте контакты.

JoomlaPHP
14 лет назад
andetyt
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров