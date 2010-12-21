Тех. зад. на сайт кол-ых покупок

Скачал шаблончик, но чет не пойму как его настроить http://morestyle.ru/themeforest/the-papercore-blogovaya-tema-wordpress-ot-themeforest.html Отсюда скачал, там инструкция прилагатся Вот сам сайт: dmitriysvetov_kz Надо настроить, загрузить тестовые фотки, чтобы работал как ...