andetyt

Шавский Андрей andetyt

 
36 летУкраина/Южный
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен баннер

    Приветствую, нужен баннер, сделать нужно сегодня, размер не стандартный, не большой. Пишите в личку, оставляйте заявки

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести шаблон, дизайн

    $50

    Требуется , перенести шаблон, дизайн настроить компоненты и тд, нужен только специалист по джумле, со знанием пхп! Пишите в личку! Срочно! Оплата вмр по яд, хорошо заплатим, нужен человек который сядет и сделает сегодня. Пишите в ...

    PHPJoomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-менеджер/вебмастер

    Web-менеджер/вебмастер Конкурс на должность проходит с 7 по 14 декабря. Требования: - Мужчина 20 - 35 лет, любитель сферы WEB! - Знание основ html, php, дизайна, SEO - Опыт работы с CMS - Продвинутый пользователь Интернет - Свободное владение: украинским, русским, ...

    PHPHTML
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист

    $1000

    Требования: высокий уровень пхп, занятость в офисе в Днепропетровске Общие условия при переписке и на собеседование Ищем постоянного человека в офис

    PHP
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется админ-менеджер неск. групп в соц. сетях

    $250

    Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах. Требования: умение писать посты, добавлять друзей, приглашать в группы Обязанности: - написание постов - наполнение сайтов - общение на форумах некоторых и др. Постоянная основа, нужен человек на постоянную и длительную ...

    Общение на форумахНаписание постов
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работы по umi-cms

    Требуется человек, разбирающийся в umi-cms, для корректировки сайтов, установки и управлению. Оставляйте заявки и пишите в личку.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Админ сайтов, групп соц. сетей

    $100

    Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах. Требования: знание cms Обязанности: - написание постов - наполнение сайтов - общение на форумах некоторых и др. Постоянка, нужен человек на постоянную и длительную основу.

    Общение на форумахНаписание постов
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад