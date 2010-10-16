Приветствую, нужен баннер, сделать нужно сегодня, размер не стандартный, не большой. Пишите в личку, оставляйте заявки
- Баннеры20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется , перенести шаблон, дизайн настроить компоненты и тд, нужен только специалист по джумле, со знанием пхп! Пишите в личку! Срочно! Оплата вмр по яд, хорошо заплатим, нужен человек который сядет и сделает сегодня. Пишите в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Web-менеджер/вебмастер Конкурс на должность проходит с 7 по 14 декабря. Требования: - Мужчина 20 - 35 лет, любитель сферы WEB! - Знание основ html, php, дизайна, SEO - Опыт работы с CMS - Продвинутый пользователь Интернет - Свободное владение: украинским, русским, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требования: высокий уровень пхп, занятость в офисе в Днепропетровске Общие условия при переписке и на собеседование Ищем постоянного человека в офисСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах. Требования: умение писать посты, добавлять друзей, приглашать в группы Обязанности: - написание постов - наполнение сайтов - общение на форумах некоторых и др. Постоянная основа, нужен человек на постоянную и длительную ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек, разбирающийся в umi-cms, для корректировки сайтов, установки и управлению. Оставляйте заявки и пишите в личку.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах. Требования: знание cms Обязанности: - написание постов - наполнение сайтов - общение на форумах некоторых и др. Постоянка, нужен человек на постоянную и длительную основу.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад