Требуется админ-менеджер неск. групп в соц. сетях

Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах.

Требования:

умение писать посты, добавлять друзей, приглашать в группы

Обязанности:

- написание постов

- наполнение сайтов

- общение на форумах некоторых

и др.

Постоянная основа, нужен человек на постоянную и длительную основу. Оклад указан в месяц, стартовый с перспективой роста. Город не имеет значения, занятость порядка 5 ч в день.

Предложения скрыты. Срочный вопрос, сегодня примем человека, пишите!