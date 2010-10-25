Требуется админ-менеджер неск. групп в соц. сетях

Требуется комментирование блогов ЖЖ. Осмысленные комментарии 100-150 символов. Возможна работа на постоянной основе. Пишите ваши минимальные цены и скорость выполнения.
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Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах.
Требования:
умение писать посты, добавлять друзей, приглашать в группы
Обязанности:
- написание постов
- наполнение сайтов
- общение на форумах некоторых
и др.
Постоянная основа, нужен человек на постоянную и длительную основу. Оклад указан в месяц, стартовый с перспективой роста. Город не имеет значения, занятость порядка 5 ч в день.
Предложения скрыты. Срочный вопрос, сегодня примем человека, пишите!
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