Требуется контент - менеджер Обязанности: - Наполнение интернет сайта информацией (тематика: ремонт - авто - софт - железо) - Описание компьютерного оборудования, компьютерных программ, программы для мобильных устройств, ремонт автомобилей, ремонт и строительство жилища Требования: - Внимательность - Ответственность - Коммуникабельность Особые ...
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Требуется человек для работы/подработки на дому. Необходимо наличие телефона, компьютера и интернета. Затраты времени от 3 часов в день, 5-6 рабочих дней.
Требования:
• Навыки работы по наполнению сайтов;
• Умение писать тексты на среднем уровне;
• Поиск новых клиентов;
• Начальные знания html (желательно css);
Описание работы:
Вести несколько интернет-проектов: публиковать статьи, вставлять ссылки в материалы, писать новости. Раскидывать объявления, вести поиск клиентов.
Условия оплаты:
1 раз в мес. Webmoney или на карту ПриватБанка. З/п – 100 у.е. + процент от сделок.
Примечания:
После пробной недели принимается решение о дальнейшем сотрудничестве.
В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!
Контакты:
Тел.: 050-074-50-47
Skype: vetalsbs
icq: 7498863
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