Здравствуйте,

требуется контент-менеджер.

Задача:

размещать на сайте получаемые по e-mail в формате MS Word материалы с использованием cms (не популярная).

Варианты заданий и оплата:

- разместить на сайте новость: 40 руб.

- исправить текст в размещенной новости: 10 руб.

- подготовить макет блока страницы: 3 варианта х 25 руб. = 75 руб.

- подготовить макет материала на странице: 75 руб.

- сверстать материал на основе .psd-макета (простейшая HTML-верстка) и разместить на одной из страниц сайта: 100 руб.

- сверстать материал на основе MS Word-макета (простейшая HTML-верстка) и разместить на одной из страниц сайта: 150 руб.

- исправить сверстанный материал: 25 руб.

Срок выполнения заданий:

в течение нескольких минут (до 10-20-30 минут), если это задание по размещению новости и в течение, скажем, часа-двух, если это задание по верстке материала

Периодичность появления заданий: бывает 1 раз в неделю, бывает несколько раз в неделю

Что нужно:

- присутствовать за компьютером в течение рабочего дня (ориентировочно 10:00-18:00)

- настроить почтовую программу для получения почты 1 раз в 5 минут или чаще

- иметь опыт простейшей HTML-верстки

- иметь желание гармонично размещать материалы на страницах сайта

Порядок работы:

- при получении задания :

направить смс "Задание получено, ориент. срок выполнения: ..."

или

направить смс "Задание получено, есть вопросы" или набрать на мобильный и сбросить, я перезвоню

- после выполнения задания направить смс: "Задание выполнено"

[смс оплачиваются]

Способы связи для решения возникающих вопросов:

- для срочных вопросов: skype (голосом) или мобильный телефон

- для несрочных вопросов: email

Работать с cms научу, на все вопросы отвечу

Отклики формата "пишите, договоримся" не приветствуются,

приветствуются конкретные вопросы в случае их наличия

и примеры Ваших работ по HTML-верстке.