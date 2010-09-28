Контент-менеджмент

Требуется менеджер для наполнения базы данных каталога интернет-магазина детских товаров. Отработка строго не менее 40 позиций в день. Обязанности: поиск картинок и описаний товаров в интернете, выкладка их на сайт по инструкции. Оплата 1000 товаров/2000руб., любым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно ставить на сайт анонсы мероприятий для СМИ (15-30 в день).
постановка на сайт вакансий (5-15 в день). Оплата: 5 руб. постановка 1 анонса или вакансии. Требования: внимательность, оперативность, грамотность.
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