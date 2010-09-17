Веб-публикаторы для досок на постоянную работу

Требуется контент менеджер, знающий битрикс для доработки проекта. подробное ТЗ вышлю. Бюджет 1000 руб. Готов обсуждать все тонкости работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет если у вас есть опыт контентщика или публикатора объявлений, эта работа для вас.
Приглашаем тех у кого есть опыт и желание работать, основная задача это грамотная ручная публикация объявлений на доски, базы досок нет, работа скриптами и прогами не подходит, нужно не спамить а реально постить осмысленные обьявления с фото и ссылками.
Если у вас есть желание или опыт пишите в проект, платим до 20 рублей за объявление. Оплата еженедельно, минимум 3 часа в день работы с нами вы должны спланировать на каждый день.
+++++Дополнение 20 рублей это за полностью написанное вами объявление, за постинг готовых одинаковых обьяв на разные доски стоит от 2 до 7 рублей в зависимости от кол-ва фоток, и сложности уникализации заголовков. Так один среднестатистический человек может за час запостить 50 объявлений
Укажите:
1. Есть ли опыт подобной работы
2. Сколько объявлений и на какое кол-во досок можете вносить в день
3. Вопросы пожелания
4. Ваша цена за одно обьявление.
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