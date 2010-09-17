Веб-публикаторы для досок на постоянную работу

Всем привет если у вас есть опыт контентщика или публикатора объявлений, эта работа для вас.

Приглашаем тех у кого есть опыт и желание работать, основная задача это грамотная ручная публикация объявлений на доски, базы досок нет, работа скриптами и прогами не подходит, нужно не спамить а реально постить осмысленные обьявления с фото и ссылками.

Если у вас есть желание или опыт пишите в проект, платим до 20 рублей за объявление. Оплата еженедельно, минимум 3 часа в день работы с нами вы должны спланировать на каждый день.

+++++Дополнение 20 рублей это за полностью написанное вами объявление, за постинг готовых одинаковых обьяв на разные доски стоит от 2 до 7 рублей в зависимости от кол-ва фоток, и сложности уникализации заголовков. Так один среднестатистический человек может за час запостить 50 объявлений

Укажите:

1. Есть ли опыт подобной работы

2. Сколько объявлений и на какое кол-во досок можете вносить в день

3. Вопросы пожелания

4. Ваша цена за одно обьявление.