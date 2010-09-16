Нужен контент-менеджер, знающий битрикс

$50
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок165 просмотров
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Требуется контент менеджер, знающий битрикс для доработки проекта. подробное ТЗ вышлю. Бюджет 1000 руб. Готов обсуждать все тонкости работы.

13 лет назад
frizzz2003
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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