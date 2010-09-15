Требуется контент-менеджер + рерайтер-копирайтер

Приветствую.

Для начала хотел бы отметить, что я ищу ответственных людей, которые регулярно находятся в сети.

Имеется большое количество сайтов на различные тематики, которые постоянно необходимо наполнять новыми материалами. У меня работает команда рерайтеров-копирайтеров, они постоянно пишут статьи и новости для данных ресурсов. Сейчас требуется человек, который сможет красиво и грамотно добавлять все новости на сайты. Если Вы также, в случае необходимости, сможете писать (рерайтить) тексты, это Вам плюс.

Требования к кандидату:

1) В принципе требования минимальные. Я готов взять Вас, даже если Вы новичок и ещё не имеете опыта контент-менеджмента, но только при условии, что Вы ответственный человек, каждый день находитесь в сети и готовы учиться. Если Вы имеете большой опыт, но очень заняты и постоянно уезжаете в командировки, то Вы мне НЕ подойдёте. Я лучше научу и все покажу ответственному новичку, который часто находится в сети, чем буду разбираться, почему мои сайты не наполняются в срок.

2) Обязательное требование: Грамотный русский язык. Если Вы пишете с ошибками и даже после проверки орфографии в ворде, не видите ошибок в чужих текстах, то Вы мне не подходите.

2) Базовое знание основных CMS (Word Press, Contonti) приветствуется, но не является обязательным (читайте пункт №1). Я всему научу и всё покажу, если увижу в Вас постоянного сотрудника.

Самое главное: если вы просто хотите временно подзаработать и найти единичный заказ, Вы мне НЕ подходите. Меня интересует именно постоянное сотрудничество на перспективу. Я готов платить больше рыночных цен, но только тем людям, которые доказали мне свою ответственность и состоятельность в работе.

Пишите время, в которое Вы можете работать и свои расценки прямо здесь или в личные сообщения. Возможно, я выберу даже нескольких исполнителей.