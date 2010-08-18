[Битрикс] Контент-менеджер/верстальщик

Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется контент-менеджер для обновления сайтов на Битриксе (удаленная работа).

Основные задачи:

- верстка/размещение/правка статичного контента на сайтах;

- управление рекламными акциями и баннерами;

- наполнение баз данных информацией;

- управление каталогами, в т.ч. товарными;

- обработка изображений.

Требования:

- владение Битриксом в качестве опытного пользователя;

- хорошие навыки верстки (использования только визуального редактора недостаточно);

- базовые навыки обработки изображений;

- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;

- исполнительность;

- хороший русский язык;

- умение отчитываться за свою работу.

Плюсом будут:

- наличие сертификатов 1С-Битрикс.

Зарплата от сдельная от 15000 до 30000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.

Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.