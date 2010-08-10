Нужны контент-менеджеры

Добрый день.

В каждом городе РФ мне требуется сотрудник. Задачи:

1. Телефонные продажи рекламных услуг в интернет;

2. Контент-менеджмент;

3. Холодные продажи;

4. Отчетность

График работы совершенно свободный. Желательно, чтобы у вас были развиты такие качества как Коммуникабельность и ответственность.

Возраст от 20 лет. Образование любое.

Уровень оплаты - 40% от всех совершенных сделок.

Наличие скайпа обязательно!

Заработная плата выплачивается по белому.

Огромные перспективы. Подробности при личной переписке.

При грамотном подходе возможно зарабатывать от 20 до 60 т.р. рублей в месяц и более. Главное работать.

С моей стороны для Вас уже есть:

а) Все виды используемых документов

б) системы он-лайн контроля

в) инструментарий для работы удаленно

Жду ваших заявок и резюме на почту [email protected]

Также можно писать личные сообщения непосредственно здесь.