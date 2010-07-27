Требуется на постоянную удаленную работу контент-менеджер блогов на английском языке.

Публиковать надо 1-2 поста в день. Платформы - Wordpress, Blogger

Вам будет предоставляться статья и фотографии к ней. Ваша задача выделить ключевые слова, определить к какой категории будет относиться пост, сделать базовое форматирование текста - выделить списки, жирным, прописать alt теги к изображениям.

После публикации каждый пост нужно добавить в сервисы социальных закладок.

Требования - знание английского, доступность в icq днем, знание основ HTML и соцсетей.

Оплата за первый тестовый месяц 80 WMZ

Не пишите пожалуйста в личку.