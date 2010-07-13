Срочно требуется блоггер

Интересная удаленная работа с перспективой постоянного сотрудничества. Возможность творческой самореализации. Обязанности: -создание альбомов по заданным тематикам (загрузка фотографий через форму на сайте) -оптимизация фотографий для web Требования: -грамотность -исполнительность -пунктуальность -ответственность -как преимущество возможность общаться по skype Условия: - оплата посредством WebMoney. - ...
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