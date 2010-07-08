Контент менеджер.

Интересная удаленная работа с перспективой постоянного сотрудничества. Возможность творческой самореализации. Обязанности: -создание альбомов по заданным тематикам (загрузка фотографий через форму на сайте) -оптимизация фотографий для web Требования: -грамотность -исполнительность -пунктуальность -ответственность -как преимущество возможность общаться по skype Условия: - оплата посредством WebMoney. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт интернет -магазина нужно залить товар.
Тексты рерайт+ фотографии(хорошего качества)
Информация дается в прайсах и с рекомендованных сайтов.
Просьба без опыта не беспокоить, желательно опыт работы с детскими товарами.
Пишите свои расценки за позицию.
пример- kid-smile.ru
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