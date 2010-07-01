Специалисты для периодической работы с сайтами

Есть три вида работы:

1-я) снятие позиций сайтов по запросам, Яндекс., 3 раза в мес. (начало, середина и конец, на второй день после апов). Занос данных в таблицу - отправка мне. Работа простая.

*** Подробное описание:

12 сайтов, 124 различные фразы. Заходите в Яндекс, выбираете регион, какой нужно, скажу и проверяете вручную. Для удобства заранее через настройки выводите, чтобы отображалось 50 рез. на странице и через Ctrl+F5 ищется сайт очень быстро и удобно (особенно в Опере). Форму отчета предоставлю, заполненный высылаете мне. делать это надо 2 раза в мес.: с 1го по 6е число, примерно и 15-25 числа, примерно (в зависимости от того, когда апдейт будет).

*** Оплата

1 рубль за одну фразу. Уходить у вас будет максимум 30 мин. на все фразы (если есть тренировка в этой работе). Итого: 2 раза в мес. х 124 = 248 руб. в мес.

2-я) Обновлять один сайт недв-ти: удалять старые объекты, добавлять новые (текст и 2-15 фото, фото обрабатывать НЕ надо, толкьо если они очень большие, то надо их сводить к 800х600 примрено, но это очень редко бывает), обновлять базу ихнюю (закачка 10-ти excel-файлов на сервер, через админку) - это в течение месяца случается 10-20 раз, в течение суток нужно исполнять работу.

*** Подробное описание/оплата:

--- удаление объекта: занимает 5 сек. = 1 рубль. (в мес. бывает от 0 до 10 объектов на удаление)

--- добавление объекта: занимает 5-10 мин. = 5 руб. за один объект с фото (2-15 шт.) В мес. может быть от 8 до 25 объектов. Если без фото - 3 руб. за один объект. Фото обрабатывать как правило не нужно, просто путь к фото указывается в админке и она закачивается, превьюшка создается автоматом. В очень редких случаях присылают большую фотку, поэтому нужно будет просто в любом редакторе уменьшить ее до 600х450 примерно.

--- обновление прайс-листа: занимает примерно 10 мин. Высылается 10 .csv-файлов. = 10 руб. за раз, за все. В админке заходим в нужный раздел, выбираем тип недв-ти, для которой будем закачивать прайс, кликаем ок, потом промежуточная страница, там надо сделать через комбики соответствие полей (название-название, цена-цена, агент-агент и т.д.), и все.

3-я) обновление картинок для сайта (закачка через ftp), картинки редактируются в кореле (просто удаляется или добавляется определенный текст), потом обрезаются лишние поля в фотошопе и сохраняются, закачивается на сервер. И вторая часть по этому сайту: ответы на вопросы пользователей (1-5 раз в мес.), через админку (ответы - высылаются вам).

*** Подробное описание/оплата:

--- ответ на вопрос: заходим в админку, выбираем у конкретного вопроса "ответить", вставляем аккуратно ответ (он высылается), ставим текущую дату, сохраняем, всё. = 1 руб. за один ответ (0-5 раз в мес.).

--- редактирование планировок: высылается список квартир, которые продались. Заходим на сайт, находим эти квартиры (там таблица и на пересечении секции и этажа кликаем) - открывается картинка-планировка этажа. Там могут быть уже проданные, а может быть и пусто все. Которые проданы - на них просто текст-картинка "ПРОДАНА". Итак, нжная планировка найдена. Тепреь открываем исходный кореловский файл (он будет выслан), находим в нем эту же самую пл-ку, расставляем где нужно "ПРОДАНА" (копируется заготовленная картинка просто), сохраняем в jpeg на раб.стол. Открывает сохраненный jpeg в фотошоп и обрезаем верх картинки (там сохраняется заголовок планировки, он простолишний и не нужный). Всё планировка готова, теперь заходим в админку и закачиваем в нужное место (пересечение этажа и секции) новую планировку в jpeg.

Оплата: 5 руб. за одну планировку.

В мес. бывает от 5 от 20 планировок.

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Оплата по факту: лучше в конце месяца (в течение месяца записываете все, что делали, кратко и высылаете отчет мне).

Все работы будут проверяться как в течение мес., так и по его окончанию. На пока работ получается примрено на 500 руб. в мес. Естесственно, при положительном сотрудничестве кол-во сайтов и работ по ним будет расширено.

Если у вас есть желание и возможность это делать - оставляйте свои предложения. Ищу долгосрочное сотрудничество.