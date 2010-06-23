Сотрудники для работы в форумах и блогах.

Требуются талантливые сотрудники для удаленной работы в форумах и блогах.

Обязанности:

Создавая темы и активно учавствуя в жизни форума, вы должны косвенно продвигать услуги нашей компании.

Вашей целью должно стать приведение беседы в нужное нам русло.

Особенно успешные сотрудники будут вести отдельные ветки на форумах от имени нашей компании.

Супер звёзды будут включены в штат.

Сообщения вы придумываете и размещаете сами, согласуя их с общей политикой компании.

Условия оплаты обсуждаются. Бюджет 5000 руб. в месяц на человека. Если сообщений будет больше среднего показателя (30 в день), то оплата будет расти. Обсуждаем вариант оплаты за каждое сообщение.

Предоставление отчётов о работе в электронном виде.

Появление в офисе раз в месяц для обсуждения проделанной работы

Регистрации на ряде форумах, посвященных недвижимости, юриспруденции, бизнесу, репетиторству и других