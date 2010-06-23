Сотрудники для работы в форумах и блогах.

В интернет-магазину требуется менеджер-контенщик. Обязанности: - обработка заказов - общение с клиентом - Создание карточки товара - вбивание характеристик - обработка фотографий товара - работа с описаниями на англ и руском - английский - копипас - русский - перевод Требования к кандидату: Опы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются талантливые сотрудники для удаленной работы в форумах и блогах.
Обязанности:
Создавая темы и активно учавствуя в жизни форума, вы должны косвенно продвигать услуги нашей компании.
Вашей целью должно стать приведение беседы в нужное нам русло.
Особенно успешные сотрудники будут вести отдельные ветки на форумах от имени нашей компании.
Супер звёзды будут включены в штат.
Сообщения вы придумываете и размещаете сами, согласуя их с общей политикой компании.
Условия оплаты обсуждаются. Бюджет 5000 руб. в месяц на человека. Если сообщений будет больше среднего показателя (30 в день), то оплата будет расти. Обсуждаем вариант оплаты за каждое сообщение.
Предоставление отчётов о работе в электронном виде.
Появление в офисе раз в месяц для обсуждения проделанной работы
Регистрации на ряде форумах, посвященных недвижимости, юриспруденции, бизнесу, репетиторству и других
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