Редактор вэбсайта britshop.ru

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Редактор вэбсайта www.britshop.ru

5 дней в неделю по 4 часа в день. В перспективе полный рабочий день.

Оклад 400 + %.

Обязательность, стабильный доступ в сеть.

Грамотная русская речь и письменный русский язык. Желание работать и зарабатывать.

Желаемые качества кандидата.

1. Владение английским на уровне понимания текстов (тематика - шопинг).

2. Навыки модерации форума, блога

3. Понимание принципов работы и опыт общения в социальных сетях

3. Навыки общения с клиентами.

4. Навыки администрирование сайта (джумла). Базовые знания HTML

5. Навыки проведение рекламных кампаний в интернете, самостоятельного поиска потенциальных интернет-партнеров.

6. Навыки расширение клиентской базы интернет-магазина, взаимодействие с иными веб-ресурсами.

Обязанности.

1. Анализ и публикация новостей на сайте. Новые товары, новые магазины

2. Модерация, поддержка, ведение форумов и блогов от имени компании

3. Работа с социальными сетями

4. Наполнение и модерирование сайта (описания, статьи)

Оплата раз в 2 недели. Рубли. Вэбмани.

14 лет назад
britshop
Михаил 
54 годаВеликобритания
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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