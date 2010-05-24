Требуется редактор – переводчик на сайт. Яхты.

Работа на биржах ссылок и статей (Liex, Miralinks, Seozavr, etc). Просмотр, модерация и размещение в ручную ссылок и статей на статичные (html) и сайты с CMS (Joomla, DLE, Danneo, etc). Оплата 10% от суммы размещенных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редактор-переводчик на спортивный портал, в раздел, посвященный яхтингу, яхтам.
У вас должен быть опыт работы редактором на сайте! Мы никого не обучаем! Вы должны уметь пользоваться google,yandex,excel,word (хотя бы).
Требуется:
1. В день 2-3 переводных материала по яхтам, яхтингу (объем одного материала 2000 – 3000 знаков + фото)
2. Поиск, размещение, отслеживание ВСЕХ событий в мире российского яхтинга. Для этого есть спец.сайты. Здесь простое копирование-вставка.
3. В день 1 переводной материал из мира технических новинок, связанных с тематикой сайта (объем одного материала 1000 – 3000 знаков + фото).
4. В неделю 1 статья о сексе в спорте. перевод.
Всё перевод, кроме того, что указано не перевод
Условия:
Постоянная работа
Удаленная работа, свободный график (но новые материалы должны быть к 7.00 утра по Москве)
Вы сами находите свои зарубежные источники материалов и любые другие источники
Работа 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья)
Типы материалов могут быть: Новости, Анонсы, Статьи, Обзоры, Рецензии, Отзывы, Интересное видео, другое.
Публикация текста включает в себя: Заголовок, определение Разделов, загрузку фото к материалу, Теги, форматированное Содержание, возможно вставка видео, источник материала
Оплата: Вебмани, Яндекс.Деньги. 1 раз в месяц (зарплата за предыдующий месяц).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
полмесяца работы – 3000 руб. (испытательный срок)
Затем – 7000 руб. в месяц.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ (читайте отзывы обо мне).
НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ!
ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ (icq) ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО БЫВАЕТ В ИНТЕРНЕТЕ, ВАША АСЬКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, с вами свяжутся.
НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ! Предложения о работе в личных сообщениях будут удалены.
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