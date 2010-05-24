Требуется редактор – переводчик на сайт. Яхты.

Требуется редактор-переводчик на спортивный портал, в раздел, посвященный яхтингу, яхтам.

У вас должен быть опыт работы редактором на сайте! Мы никого не обучаем! Вы должны уметь пользоваться google,yandex,excel,word (хотя бы).

Требуется:

1. В день 2-3 переводных материала по яхтам, яхтингу (объем одного материала 2000 – 3000 знаков + фото)

2. Поиск, размещение, отслеживание ВСЕХ событий в мире российского яхтинга. Для этого есть спец.сайты. Здесь простое копирование-вставка.

3. В день 1 переводной материал из мира технических новинок, связанных с тематикой сайта (объем одного материала 1000 – 3000 знаков + фото).

4. В неделю 1 статья о сексе в спорте. перевод.

Всё перевод, кроме того, что указано не перевод

Условия:

Постоянная работа

Удаленная работа, свободный график (но новые материалы должны быть к 7.00 утра по Москве)

Вы сами находите свои зарубежные источники материалов и любые другие источники

Работа 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья)

Типы материалов могут быть: Новости, Анонсы, Статьи, Обзоры, Рецензии, Отзывы, Интересное видео, другое.

Публикация текста включает в себя: Заголовок, определение Разделов, загрузку фото к материалу, Теги, форматированное Содержание, возможно вставка видео, источник материала

Оплата: Вебмани, Яндекс.Деньги. 1 раз в месяц (зарплата за предыдующий месяц).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

полмесяца работы – 3000 руб. (испытательный срок)

Затем – 7000 руб. в месяц.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ (читайте отзывы обо мне).

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ!

ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ (icq) ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО БЫВАЕТ В ИНТЕРНЕТЕ, ВАША АСЬКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, с вами свяжутся.

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ! Предложения о работе в личных сообщениях будут удалены.