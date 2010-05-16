Нужен контетщик для постоянной работы. НЕ студент. На данный момент объем работы: 10 новостей и 9 видео роликов в день. Новости состоят из набора картинок и иногда строчки текста. Все новости и видео ролиики - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека (лучше геймера), который имеет неограниченное свободное время и постоянный доступ в Интернет. Цель работы - наполнять уникальными контентом ноый портал игр, работы очень много - в базе больше 7 тыс игр. Готов нанять 2 человек, чтобы процесс прошел быстрее. Строгие правила наполнения портала, определенные шаблоны наполнения (пример на http://www.mygamesix.com/logic/13-half-life-2-the-orange-box.html), работа ежедневная.
Оплата 250-300 у.е. в месяц
Обсудить все варианты можно через ЛС или же через аську - 64нуль487нуль
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуются срочно публикаторы новостей на сайт ксру.ру Основная задача заключается в копировании контекста и публикацией его на сайте. Скопировать архив. Разархивировать, засунуть внутрь ссылку. Заархивировать. Разместить на сайте. Описание - 1, 2 строки. Полная информация по оплате здесь. http://rushserver.ru/forum/index.php?showtopic=142Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Нужен срочно копипастер! Желательно начинающий, т.к. работа дешего оплачиваемая и ОЧЕНЬ элементарная Я предоставляю вам сайт с которого путем копирования и вставки ссылки на мой сайт. Работы на 1-2 часа максимум Оставляйте цену за 1 ...Завершен14 лет назад
- $100
Интернет-магазину канцелярских товаров http://shkolnik.by требуется контент-менеджер. В задачу входит: поиск картинок с изображением необходимых канцелярских товаров (копипаст), короткое описание к товару (рерайт), наполнение сайта найденными картинками и описаниями к товару. Общий объём работы ...Завершен14 лет назад
Нужен постоянный копипстер объявлений для сайта. 1р. = 1 объявлениеНаполнение сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
От исполнителя требуется отбор (поиск) и подготовка развлекательных материалов по следующим направлениям: 1) анекдоты и смешные истории ориентировка: http://anekdot.ru/ 2) интересные статьи на темы: психология, наука, красота и здоровье, хай-тек ориентировка: http://point.ru/news/coffeebreak/ 3) контент для мобильного: - картинки: формат JPEG, размеры ...Закрыт14 лет назад
- $5
Добрый день. Приглашаются умельцы для размещения выводов из значимых работ для создания инвестиционной привлекательности Украины. Все предложения будут рассмотрены.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется человек для написания статей, сео-текстов, новостей и т.д. Предложение оставляйте в проект: ваша цена, ссылки на портфолио.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен контент менеджер, тематика велоспорт Требования: 1 Знание CMS joomla 2 Общение по ICQ или SkypeЗавершен14 лет назад
Задач много. Я четко объясняю что и как нужно сделать, обговариваем сроки и цену и приступаем к работе. Каждая из задач будет согласовываться и оплачиваться отдельно. Например подборка анекдотов про вовочку или подборка анекдотов про поручика ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт14 лет назад