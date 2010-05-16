Контент - менеджер

Ищу человека (лучше геймера), который имеет неограниченное свободное время и постоянный доступ в Интернет. Цель работы - наполнять уникальными контентом ноый портал игр, работы очень много - в базе больше 7 тыс игр. Готов нанять 2 человек, чтобы процесс прошел быстрее. Строгие правила наполнения портала, определенные шаблоны наполнения (пример на http://www.mygamesix.com/logic/13-half-life-2-the-orange-box.html), работа ежедневная.

Оплата 250-300 у.е. в месяц

Обсудить все варианты можно через ЛС или же через аську - 64нуль487нуль