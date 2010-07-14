Модератор ссылок и статей

Работа на биржах ссылок и статей (Liex, Miralinks, Seozavr, etc). Просмотр, модерация и размещение в ручную ссылок и статей на статичные (html) и сайты с CMS (Joomla, DLE, Danneo, etc). Оплата 10% от суммы размещенных ссылок и статей. Работа примерно 2 ч в день ежедневно (1 час утром и 1 ч вечером).