Специалист по мониторингу интернет-ресурсов

$1000
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Ввиду расширения деятельности, компания Web Kontrol объявляет дополнительный набор на вакансии

"Специалист по мониторингу интернет-ресурсов"

Требования:

• Обязательность, четкость исполнения требований

• Великолепные навыки по поиску информации в интернете

• Желание добиться решения любой поставленной задачи

• Проживание в г.Москве

Обязанности:

• Поиск фильмов для скачивания в интернете

• Мониторинг интернета, отслеживание появления нелегальных копий фильма на пиратских ресурсах

• Поиск координат местонахождения владельцев пиратских сайтов

• Составление отчетности по проведенной работе

• Систематизация собранных данных

Условия:

• Полный рабочий день

• Возможность гибкого графика работы (работа через день, по выходным)

• Зарплата 25 000 – 30 000 руб/месяц

- Оформление по трудовой книжке

Будьте добры, вышлите Ваше резюме по email: [email protected]

14 лет назад
oval22
Ольга 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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