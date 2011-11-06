Контент-менеджер интернет- магазина мебельного

$500
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок1290 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются контент редакторы для добавления товаров на сайт.

Необходимо добавлять товары через специальную форму, заполнять все поля, фотографии обрабатывать не требуется, они подготовлены.

Добавление товара: посмотреть на фотографию товара, грамотно описать внешний вид и его особенности (около 160 - 200 знаков, указать все размеры и отметить галочками в полях те параметры, которые к нему относятся.

ТРЕБОВАНИЯ!!!

Опыт работы с товарами (мебель, светильники).

Если Вы знаете английский или итальянский, работать будет намного проще.

Необходим постоянный доступ в интернет.

Время работы Вы выбираете сами, минимально 4 часа.

Минимальный объем добавленных товаров в день 40.

ОПЛАТА:

Яндекс деньги, вебмани или для граждан России перевод на счет банковский.

средняя стоимость за 1 товар при среднем добавлении 40 товаров в день 8 рублей.

начиная с 40 товара в день, стоимость добавленного товара 10 рублей.

количество выполненных товаров считается в конце каждого месяца.

Объем работы очень большой, около 30000 товаров.

Мы заинтересованы в сотрудниках, которые будут работать постоянно, а не раз в неделю.

Уважаемые фрилансеры!

Чтоб понимать, справитесь Вы с данной работой или нет, присылайте сразу выполненный тест.

Все элементарно просто.

Вам нужно посмотреть на картинку и описать данную мебель: ее стиль, форма, наличие дверей или ящиков, для чего она подойдет, цвет, материал, фурнитура и прочие ее характеристики.

Описание элементарное, никакой воды типа, "прекрасное воплощение классики" не требуется.

Всего 200-250 знаков

Опишите следующие три предмета:

Кухня

http://lubiex.com/lubiex_files/marlenegold.jpg

Консоль

http://www.cortezari.it/foto/x2/zoe/05-zoe-c4.jpg

Диван

http://www.pol74.it/photo/divani_letto/photo/Venezia_04.jpg

http://www.pol74.it/photo/divani_letto/photo/Venezia_02.jpg

http://www.pol74.it/photo/divani_letto/photo/Venezia_03.jpg

12 лет назад
apelsinoviy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nicolya
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
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