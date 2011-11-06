Контент-менеджер интернет- магазина мебельного

Требуются контент редакторы для добавления товаров на сайт.

Необходимо добавлять товары через специальную форму, заполнять все поля, фотографии обрабатывать не требуется, они подготовлены.

Добавление товара: посмотреть на фотографию товара, грамотно описать внешний вид и его особенности (около 160 - 200 знаков, указать все размеры и отметить галочками в полях те параметры, которые к нему относятся.

ТРЕБОВАНИЯ!!!

Опыт работы с товарами (мебель, светильники).

Если Вы знаете английский или итальянский, работать будет намного проще.

Необходим постоянный доступ в интернет.

Время работы Вы выбираете сами, минимально 4 часа.

Минимальный объем добавленных товаров в день 40.

ОПЛАТА:

Яндекс деньги, вебмани или для граждан России перевод на счет банковский.

средняя стоимость за 1 товар при среднем добавлении 40 товаров в день 8 рублей.

начиная с 40 товара в день, стоимость добавленного товара 10 рублей.

количество выполненных товаров считается в конце каждого месяца.

Объем работы очень большой, около 30000 товаров.

Мы заинтересованы в сотрудниках, которые будут работать постоянно, а не раз в неделю.

Уважаемые фрилансеры!

Чтоб понимать, справитесь Вы с данной работой или нет, присылайте сразу выполненный тест.

Все элементарно просто.

Вам нужно посмотреть на картинку и описать данную мебель: ее стиль, форма, наличие дверей или ящиков, для чего она подойдет, цвет, материал, фурнитура и прочие ее характеристики.

Описание элементарное, никакой воды типа, "прекрасное воплощение классики" не требуется.

Всего 200-250 знаков

Опишите следующие три предмета:

Кухня

http://lubiex.com/lubiex_files/marlenegold.jpg

Консоль

http://www.cortezari.it/foto/x2/zoe/05-zoe-c4.jpg

Диван

http://www.pol74.it/photo/divani_letto/photo/Venezia_04.jpg

http://www.pol74.it/photo/divani_letto/photo/Venezia_02.jpg

http://www.pol74.it/photo/divani_letto/photo/Venezia_03.jpg