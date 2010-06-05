Ищу помощника

$50
Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок462 просмотра
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Требуется помощник на постоянку

Я вам кидаю ссылки - вы собираете фото и немного их обрабатываете (все объясню там просто)

Работы на два-три часа (зависит от вашей скорости)

Обязательно находиться в сети с воскресенья по четверг с 13-00 - 14-00

Оплата 50 wmz в месяц.

14 лет назад
kacta
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
duyha
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
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