Ищу помощника

Требуется помощник на постоянку

Я вам кидаю ссылки - вы собираете фото и немного их обрабатываете (все объясню там просто)

Работы на два-три часа (зависит от вашей скорости)

Обязательно находиться в сети с воскресенья по четверг с 13-00 - 14-00

Оплата 50 wmz в месяц.