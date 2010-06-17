Контент-менеджер

Добрый день.

Ищу адекватного человека, который поможет в работе над сайтом.

Что необходимо делать:

1. Постить ежедневно (кроме выходных) новости, статьи (2-5 штук в день)

2. Для новостей покупать тематические изображения в фотобанке, делать их обработку (как правило только кроп по заданные размеры и ресайз) и вставлять из на сайт (1-3 шт в день)

3. Выполнять другие поручения.

Подробно буду общаться с потенциальными кандидатами.

Кого фрилансера хотел бы видеть:

- из Москвы (оптимально), ну или как минимум со скайпом для общения

- изучавшего английский, хотябы в школе (умеющий найти перевод слов с русского на английский)

- хотя бы поверхностно знакомый с работой копирайтера

- увлекающийся (в идеале) психологией (ресурс по психологии)

- грамотно пишущий и умеющий формулировать мысли

- адекватный :)

На самом деле работы немного и занимает не более 30-40 мин в день.

В предложениях прошу указывать сумму за 1 мес. (естественно, потом мы её скорректируем после обсуждения всех подробностей)

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