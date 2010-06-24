В интернет-магазину требуется менеджер-контенщик. Обязанности: - обработка заказов - общение с клиентом - Создание карточки товара - вбивание характеристик - обработка фотографий товара - работа с описаниями на англ и руском - английский - копипас - русский - перевод Требования к кандидату: Опы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы обучающих курсов и тестов по ВСЕМ предметам школьной программы. Учебные курсы нужны в формате КОРОТКИХ УРОКОВ, можно ориентироваться на учебники по соответствующим дисциплинам для выбора тем.
Иллюстрации при необходимости разрабатываются АВТОРОМ. Их качество должно соответстовать возможности отображения на интернет-сайте, т.е. не менее 72dpi, размер по ширине до 650 пикселей.
Нужны абсолютно АВТОРСКИЕ работы. Все работы публикуются с указанием авторства, анонимная публикация НЕ производится. Предпочтение отдается ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ школ и ВУЗов.
Портфолио подобных разработко приветствуется. Если они отсутствуют, разрабатывается первый урок, на основании которого делаются выводы о возможном сотрудничестве. Если мы решаем использовать этот урок, он безусловно оплачивается.
Тесты должны максимально использовать возможности нашей системы. Необходимо использовать вопросы следующих типов: с выбором одного правильного ответа, с выбором нескольких правильных ответов, с вводом овтета в текстовое поле, на упорядочивание-соответствие. Каждый тест представляется в виде набора вопросов с вариантами ответов, в которых УКАЗАН ПРАВИЛЬНЫЙ вариант ответа. К каждому правильному варианту ответа прилагается краткое объяснение (либо ссылка на источник для проверки).
Тест должен содержать не менее 10 вопросов. Возможен вариант разработки БАЗЫ ВОПРОСОВ, когда мы покупаем не отдельные тесты, а базу вопросов по тому или иному предмету.
Здесь писать: портфолио, сроки, стоимость разработки урока, стоимость разработки теста (желательно в пересчете на 1 вопрос).
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