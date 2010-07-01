Автор на депресcивный сайт (студент)

Добрый день. Ищу адекватного человека, который поможет в работе над сайтом. Что необходимо делать: 1. Постить ежедневно (кроме выходных) новости, статьи (2-5 штук в день) 2. Для новостей покупать тематические изображения в фотобанке, делать их обработку (как правило только ...