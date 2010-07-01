Автор на депресcивный сайт (студент)

$50
Наполнение сайтовЗавершен23 заявки946 просмотров
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Необходимо писать печальные статьи про личные проблемы, разочарования в жизни и всякие неудачи.

Требования:

Объем - до 1000 знаков.

Количество - 3 статьи в день.

Писать от разных пользователей.

Общаться с аудиторией

Зарплата - 1000 руб. в мес.

Выплачивается в первых числах месяца.

http://vsehuevo.ru

13 лет назад
Gorcer
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Lakajata
NaN лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$30
Очень понравилось работать с Кариной. Сделала именно то что я от неё ожидал. Всем рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Интересный опыт и интересная тема.
-_ALEX_-
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
Очень положительный автор. Достойно справился с работой. Статьи пишет интересные и необычные. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик! Настоятельно рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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