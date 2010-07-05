Контент-менеджер на WoW-сайт

Нужен контент-менеджер на сайт, посвященный World of Warcraft.

Обязанности:

Наполнение сайта: новости, статьи, гайды, видео, файлы и т.д. - никакого копипаста, рерайт не менее 95% по адвего либо копирайт, благо источников масса.

То есть грубо - есть сайт, совсем новый, нужно его наполнить с нуля, начиная от рубрик "классы" и "профессии" и далее. Многое буду делать сам, но нужен помощник, поскольку времени на все не хватает.

Требования:

- Опыт игры в WoW на хорошем уровне (т.е. быть в теме) ОБЯЗАТЕЛЕН.

- Опыт работы с WordPress ОБЯЗАТЕЛЕН - "быстро обучаюсь" не подойдет.

- Опыт подобной работы ОБЯЗАТЕЛЕН.

- Хороший русский язык.

- Возраст/место проживания значения не имеет.

Оплата на начальном этапе 50$/раз в месяц (в последних числах), ЯД или WebMoney + при должной и хорошей работе возможны бонусы.

Предложения только в теме. Заявки от других скрыты.