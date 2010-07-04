Требования: • Постоянное проживание в Ростове-на-Дону; • Высшие или неоконченное высшие образование; • Опытный и активный Интернет-пользователь; • Знание основ HTML; • Навыки работы с MS Office, Photoshop или GIMP; • Стремление к карьерному и личному профессиональному росту; • Уровень английского языка ...
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Здравствуйте дорогие фрилансеры
Требуется контент-менеджер для англоязычного блога по компьютерной графике.
Суть работы:
1) Искать потенциальных авторов на тематических сайтах (список сайтов будет предоставлен)
2) Отсылать от 10-15 писем авторам с предложением написать эксклюзивный урок в день (шаблон письма будет предоставлен)
3) Вести переписку с авторами для урегулирования всех вопросов если таковые будут (переписка на англ языке)
4) Добавлять присланные уроки в блог (простое добавление, занимает до 10 мин)
5) Добавлять новость на новостные сайты (список сайтов будет предоставлен, до 10 сайтов)
Требования к менеджеру:
1) Знание англ языка для уверенного письменного общения с носителями языка
2) Ответственность в работе. Всегда быть на связи, работать 5 дней в неделю.
График работы:
Удаленная работа, свободный график
Зарплата:
Quick tips (5 wmz)
Tutorial for beginners (7 wmz)
Tutorial for Intermediate (10 wmz)
Tutorial for Advanced (15 wmz)
Video tutorial (20 wmz)
Interview (5 wmz)
Roundup post (10 wmz)
+ бонусы за хороший материал, оперативность.
Мы предлагаем:
Оплата за каждый пост.
Оплата еженедельно в wmz
Помощь в обучении
Минимальный объём работ в неделю.:
2 урока, 1 интервью, 1 Roundup post
Присылайте ваше предложения на emial: [email protected]
p.s. Кандидат будет протестирован профессиональным переводчиком на знания английского языка.
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