Здравствуйте дорогие фрилансеры

Требуется контент-менеджер для англоязычного блога по компьютерной графике.

Суть работы:

1) Искать потенциальных авторов на тематических сайтах (список сайтов будет предоставлен)

2) Отсылать от 10-15 писем авторам с предложением написать эксклюзивный урок в день (шаблон письма будет предоставлен)

3) Вести переписку с авторами для урегулирования всех вопросов если таковые будут (переписка на англ языке)

4) Добавлять присланные уроки в блог (простое добавление, занимает до 10 мин)

5) Добавлять новость на новостные сайты (список сайтов будет предоставлен, до 10 сайтов)

Требования к менеджеру:

1) Знание англ языка для уверенного письменного общения с носителями языка

2) Ответственность в работе. Всегда быть на связи, работать 5 дней в неделю.

График работы:

Удаленная работа, свободный график

Зарплата:

Quick tips (5 wmz)

Tutorial for beginners (7 wmz)

Tutorial for Intermediate (10 wmz)

Tutorial for Advanced (15 wmz)

Video tutorial (20 wmz)

Interview (5 wmz)

Roundup post (10 wmz)

+ бонусы за хороший материал, оперативность.

Мы предлагаем:

Оплата за каждый пост.

Оплата еженедельно в wmz

Помощь в обучении

Минимальный объём работ в неделю.:

2 урока, 1 интервью, 1 Roundup post

Присылайте ваше предложения на emial: [email protected]

p.s. Кандидат будет протестирован профессиональным переводчиком на знания английского языка.