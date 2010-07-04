Контент менеджер

$200
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки332 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте дорогие фрилансеры

Требуется контент-менеджер для англоязычного блога по компьютерной графике.

Суть работы:

1) Искать потенциальных авторов на тематических сайтах (список сайтов будет предоставлен)

2) Отсылать от 10-15 писем авторам с предложением написать эксклюзивный урок в день (шаблон письма будет предоставлен)

3) Вести переписку с авторами для урегулирования всех вопросов если таковые будут (переписка на англ языке)

4) Добавлять присланные уроки в блог (простое добавление, занимает до 10 мин)

5) Добавлять новость на новостные сайты (список сайтов будет предоставлен, до 10 сайтов)

Требования к менеджеру:

1) Знание англ языка для уверенного письменного общения с носителями языка

2) Ответственность в работе. Всегда быть на связи, работать 5 дней в неделю.

График работы:

Удаленная работа, свободный график

Зарплата:

Quick tips (5 wmz)

Tutorial for beginners (7 wmz)

Tutorial for Intermediate (10 wmz)

Tutorial for Advanced (15 wmz)

Video tutorial (20 wmz)

Interview (5 wmz)

Roundup post (10 wmz)

+ бонусы за хороший материал, оперативность.

Мы предлагаем:

Оплата за каждый пост.

Оплата еженедельно в wmz

Помощь в обучении

Минимальный объём работ в неделю.:

2 урока, 1 интервью, 1 Roundup post

Присылайте ваше предложения на emial: [email protected]

p.s. Кандидат будет протестирован профессиональным переводчиком на знания английского языка.

13 лет назад
DrGuz
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер

    $1000

    Требования: • Постоянное проживание в Ростове-на-Дону; • Высшие или неоконченное высшие образование; • Опытный и активный Интернет-пользователь; • Знание основ HTML; • Навыки работы с MS Office, Photoshop или GIMP; • Стремление к карьерному и личному профессиональному росту; • Уровень английского языка ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Добрый день. Нам нужен контент-менеджер на удалённую работу. Важно, чтобы вы знали своё дело и имели портфолио, на основе которого и будет сделан выбор. Так же вы должны уметь пользоваться бб-кодами и знать некоторые html-теги (p, a, ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автор на депресcивный сайт (студент)

    $50

    Необходимо писать печальные статьи про личные проблемы, разочарования в жизни и всякие неудачи. Требования: Объем - до 1000 знаков. Количество - 3 статьи в день. Писать от разных пользователей. Общаться с аудиторией Зарплата - 1000 руб. в мес. Выплачивается в первых числах ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются контент-менеджеры

    $500

    Обязанности: заполнение портала www.elhobo.ru, посвященного туризму и путешествиям, информацией и фотографиями. Ваша задача создать новый аккаунт и в разделе "Обзоры стран и городов" выбрать город, который еще не заполнен и оставить информацию по всем 20 ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторы обучающих курсов и тестов

    Требуются авторы обучающих курсов и тестов по ВСЕМ предметам школьной программы. Учебные курсы нужны в формате КОРОТКИХ УРОКОВ, можно ориентироваться на учебники по соответствующим дисциплинам для выбора тем. Иллюстрации при необходимости разрабатываются АВТОРОМ. Их качество должно ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаю к сотрудничеству авторов

    Приглашаю к сотрудничеству авторов, разбирающихся в строительстве загородного дома. Тематика: 1. Каркасные дома 2. Дома по СИП технологии Приветствуется грамотная речь, быстрота, качественность исполнения, инициативность. Владение русским литературным и техническим языком и обязательно. От желающих сотрудничать с нами, мы ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудники для работы в форумах и блогах.

    $250

    Требуются талантливые сотрудники для удаленной работы в форумах и блогах. Обязанности: Создавая темы и активно учавствуя в жизни форума, вы должны косвенно продвигать услуги нашей компании. Вашей целью должно стать приведение беседы в нужное нам русло. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Публикатор новостей на сайт csru.ru

    Требуется публикатор новостей на сайт csru.ru Задача примитивная. Есть сайт fpsbanana.com От туда берётся файл с рисунком. На рисунке убирается копирайт. Файл разъархивировывается, туда закидывается ссылка на сайт, рисунок. И далее зипуется форматом 7z. После заливается на сайт, ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим контент-менеджер

    Ищу контент-менеджера для выполнения несложной работы. Необходимо наполнять эксель файл описанием и картинками. Кол-во товара очень большое. Наполнять необходимо предоставленные шаблоны HTML Кандидат должен: быть как можно чаще в сети, обладать высокой скоростью наполнения, ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Добрый день. Ищу адекватного человека, который поможет в работе над сайтом. Что необходимо делать: 1. Постить ежедневно (кроме выходных) новости, статьи (2-5 штук в день) 2. Для новостей покупать тематические изображения в фотобанке, делать их обработку (как правило только ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад