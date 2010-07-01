Необходимо писать печальные статьи про личные проблемы, разочарования в жизни и всякие неудачи. Требования: Объем - до 1000 знаков. Количество - 3 статьи в день. Писать от разных пользователей. Общаться с аудиторией Зарплата - 1000 руб. в мес. Выплачивается в первых числах ...
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Добрый день.
Нам нужен контент-менеджер на удалённую работу.
Важно, чтобы вы знали своё дело и имели портфолио, на основе которого и будет сделан выбор. Так же вы должны уметь пользоваться бб-кодами и знать некоторые html-теги (p, a, ul, ol, li, small и т.д).
Работа будет не часто, но если будет, то будет её много. Прямо сейчас заказов нет, но нам важно, чтобы был человек, к которому мы сможем в нужное время, без лишних поисков обратиться.
Сюда пишите ссылки на ваши портфолио и цены.
Писать только в проект. Если напишите ещё куда-то, то ваша заявка не будет рассмотрена, т.к. вы автоматически будете признаны неадкеватным человеком.
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