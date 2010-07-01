Добрый день.

Нам нужен контент-менеджер на удалённую работу.

Важно, чтобы вы знали своё дело и имели портфолио, на основе которого и будет сделан выбор. Так же вы должны уметь пользоваться бб-кодами и знать некоторые html-теги (p, a, ul, ol, li, small и т.д).

Работа будет не часто, но если будет, то будет её много. Прямо сейчас заказов нет, но нам важно, чтобы был человек, к которому мы сможем в нужное время, без лишних поисков обратиться.

Сюда пишите ссылки на ваши портфолио и цены.

Писать только в проект. Если напишите ещё куда-то, то ваша заявка не будет рассмотрена, т.к. вы автоматически будете признаны неадкеватным человеком.