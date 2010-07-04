Здравствуйте дорогие фрилансеры Требуется контент-менеджер для англоязычного блога по компьютерной графике. Суть работы: 1) Искать потенциальных авторов на тематических сайтах (список сайтов будет предоставлен) 2) Отсылать от 10-15 писем авторам с предложением написать эксклюзивный урок в день (шаблон письма ...
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Интернет-магазину на работу в Москве требуется контент-менеджер.
Обязанности: прием материалов от конечных исполнителей, контроль, загрузка материалов на сайт, контроль загрузки.
Привязка изображений к текстам.
Работа постоянная в офисе.
Возможно в формате летней практики для студентов.
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