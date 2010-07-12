Ведущий рубрики на сайте

Пишите ваш опыт. И цену исходят что добавляется порядка 10-15 тем в день. Надо на каждую тему отвечать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересная удаленная работа с перспективой постоянного сотрудничества. Возможность творческой самореализации.
Обязанности:
-создание альбомов по заданным тематикам (загрузка фотографий через форму на сайте)
-оптимизация фотографий для web
Требования:
-грамотность
-исполнительность
-пунктуальность
-ответственность
-как преимущество возможность общаться по skype
Условия:
- оплата посредством WebMoney.
- оплата сдельная два раза в месяц по результатам отчетов
- оплата за альбом: от 25 рублей в зависимости от объема
Более подробная информация по e-mail.
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