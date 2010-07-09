На постоянную работу нужен контент-менеджер

Требования:

Возраст: от 22 лет

Пол: не имеет значения

Знание ин.языка: Английский (обьязательно), другие приветствуются

Опыт работы в данной области: от 1 года

Условия работы:

• Знание html, xhtml обязательно (основные теги и пр.)

• Умение обращаться с графической (редактирование изображений) и тестовой информацией

• Обязательный опыт работы с админцентрами CMS 1С-Битрикс, Joomla (другие CMS приветствуются)

Обязанности:

• Редактирование и размещение контенту в указанных CMSах

• Умение редактировать информацию в компонентах, модулях, плагинах в указанных CMSах

• 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.

• неделя испытательный срок

далее по проектная оплата + бонусы от выработки и качества работы.

• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.