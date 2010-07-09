На постоянную работу нужен контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

Возраст: от 22 лет

Пол: не имеет значения

Знание ин.языка: Английский (обьязательно), другие приветствуются

Опыт работы в данной области: от 1 года

Условия работы:

• Знание html, xhtml обязательно (основные теги и пр.)

• Умение обращаться с графической (редактирование изображений) и тестовой информацией

• Обязательный опыт работы с админцентрами CMS 1С-Битрикс, Joomla (другие CMS приветствуются)

Обязанности:

• Редактирование и размещение контенту в указанных CMSах

• Умение редактировать информацию в компонентах, модулях, плагинах в указанных CMSах

• 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.

• неделя испытательный срок

далее по проектная оплата + бонусы от выработки и качества работы.

• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.

13 лет назад
deox
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ведущий рубрики на сайте

    $200

    Интересная удаленная работа с перспективой постоянного сотрудничества. Возможность творческой самореализации. Обязанности: -создание альбомов по заданным тематикам (загрузка фотографий через форму на сайте) -оптимизация фотографий для web Требования: -грамотность -исполнительность -пунктуальность -ответственность -как преимущество возможность общаться по skype Условия: - оплата посредством WebMoney. - ...

    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер.

    На сайт интернет -магазина нужно залить товар. Тексты рерайт+ фотографии(хорошего качества) Информация дается в прайсах и с рекомендованных сайтов. Просьба без опыта не беспокоить, желательно опыт работы с детскими товарами. Пишите свои расценки за позицию. пример- kid-smile.ru

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер на постоянную работу

    Нужна Постоянная контентая поддержка сайта на битриксе. Нужен человек который на постоянной основе будет поддерживать сайт который стоит на битриксе. Только контентная поддержка. Требования: оперативно вносить в тот же день полученную от заказчика информацию,желателен опыт работы с ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Для длительного сотрудничества подбираем контент-менеджера. Нужно наполнять БД сайтов: рецепты, шины-диски, керамическая плитка (фото + текст). Оплата по фиксированной ставке сдельная.

    Наполнение сайтов43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер на WoW-сайт

    $50

    Нужен контент-менеджер на сайт, посвященный World of Warcraft. Обязанности: Наполнение сайта: новости, статьи, гайды, видео, файлы и т.д. - никакого копипаста, рерайт не менее 95% по адвего либо копирайт, благо источников масса. То есть грубо - есть ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Интернет-магазину на работу в Москве требуется контент-менеджер. Обязанности: прием материалов от конечных исполнителей, контроль, загрузка материалов на сайт, контроль загрузки. Привязка изображений к текстам. Работа постоянная в офисе. Возможно в формате летней практики для студентов.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер

    $200

    Здравствуйте дорогие фрилансеры Требуется контент-менеджер для англоязычного блога по компьютерной графике. Суть работы: 1) Искать потенциальных авторов на тематических сайтах (список сайтов будет предоставлен) 2) Отсылать от 10-15 писем авторам с предложением написать эксклюзивный урок в день (шаблон письма ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты для периодической работы с сайтами

    Есть три вида работы: 1-я) снятие позиций сайтов по запросам, Яндекс., 3 раза в мес. (начало, середина и конец, на второй день после апов). Занос данных в таблицу - отправка мне. Работа простая. *** Подробное описание: 12 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад