madonna

Женя Карейша madonna

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Еще мои работі можно посмотреть здесь https://99designs.com/users/468586/folio

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Отзывы заказчиков
alexeylau
Фариз 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработать логотип для агентства недвижимости
Женя справилась с заданием на "ОТЛИЧНО". Быстро поняла суть задания. Исполнительность, взаимопонимание, порядочность - поистине качества профессионала!
Спасибо за работу!!!
Ответный отзыв
wmaster999
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Разработка логотипа
Отличная работа!
Спасибо за работу.
Ответный отзыв