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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Женя справилась с заданием на "ОТЛИЧНО". Быстро поняла суть задания. Исполнительность, взаимопонимание, порядочность - поистине качества профессионала!
Ответный отзыв
Спасибо за работу!!!
$15
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Спасибо за работу.