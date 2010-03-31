Разработка логотипа

# 1 — $ 15

Необходимо разработать красивый, лаконичный, неброский логотип.

В лого должна быть бабочка, и как-то обыграть название компании "Дизайн-проект".

Один из прежних вариантов можете найти на странице контактов. Логотип будет присутствовать на визитках, рекламных баннерах, документах и сайте.

Формат исходника *.ai

Сайт www.pd-s.ru

Исходник бабочки - http://pd-s.ru/images/pd-s.zip, но желательно её немного отредактировать, т.к. взята она из публичного файла.